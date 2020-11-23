Уфа, , 13:35 — REGNUM Около 28% работников крупных предприятий вакцинировано против гриппа в Башкирии. Об этом 23 ноября сообщил министр промышленности и энергетики региона Александр Шельдяев на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, на 70 крупных предприятиях Башкирии вакцинировано от гриппа порядка 28% работников. При этом зафиксировано снижение темпа вакцинации в конце недели из-за отказа некоторых сотрудников от вакцинации. В запасе имеется 25 тысяч вакцин от гриппа для вакцинации сотрудников. При этом поставили прививки от гриппа 32 тысячи сотрудников. Поэтому планируется привить около 45% работников крупных предприятий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии прививки от гриппа получили 1,5 млн человек, что составляет 37% населения республики. Содействие в вакцинации оказывают и крупные предприятия региона, которые закупили вакцину за счёт своих ресурсов.

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