Калуга, 23 ноября 2020, 14:35 — REGNUM Онлайн-марафон «Почта мамам», приуроченный ко всероссийскому Дню матери, стартовал 23 ноября в Калужской области. Его инициатором выступила Почта России. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор УФПС Калужской области Вера Дмитриева.
Марафон пройдет по 29 ноября включительно в соцсети Instagram. Марафон объединит тысячи признаний в любви к матерям, которые сложатся в единую виртуальную открытку. Участником акции может любой желающий, опубликовав пост с признанием в любви к матерям: в стихах и прозе, используя музыкальные или танцевальные навыки, проявив креативность в создании коллажа или ролика. Ограничений по форме нет. Официальный хештег марафона #почтамамам.
Кроме калужан в акции примут участие также жители ещё десяти областей Центрального федерального округа.
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