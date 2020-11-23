Париж, , 13:32 — REGNUM Во Франции число зараженных вирусом SARS-CoV-2 снизилось с 23 000 человек 20 ноября и 17 881 человека 21 ноября до 13 167 человек 22 ноября. Об этом свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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За последние 24 часа от коронавируса умерли 215 пациентов, что на 61 пациента меньше, чем днем ранее. Отношение положительных тестов на антитела к коронавирусу ко всем тестам также снизилось до 14% по сравнению с 14,8% 21 ноября.

При этом общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,140 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страна «встала на правильный путь», имея в виду уменьшение количества заболевших вирусом SARS-CoV-2 в день, и пообещал позволить небольшим магазинам открыться«в районе 1 декабря».

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