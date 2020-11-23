Варшава, , 13:24 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши обнародовало новые данные о суточных заражениях коронавирусом в республике. Количество оказалось значительно меньше, чем за предыдущие сутки, что дает надежду на снижение волны заражений. Об этом передает Onet.pl.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

За последние сутки в Польше было зарегистрировано 18 467 новых случаев заражения. Умерло за последние сутки 330 человек с выявленной коронавирусной инфекцией. При этом, за предыдущие сутки данный показатель составлял 24 213 новых случаев, а умерло 637 человек.

Число инфицированных за последние 24 часа является самым низким со 2 ноября, когда было зарегистрировано 15 578 новых случаев заражений. Максимальный показатель новых заражений за сутки зафиксирован 7 ноября — 27 875.

Больше всего заражений фиксируется по-прежнему в Мазовецком воеводстве.