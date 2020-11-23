Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM Наибольшее количество зараженных коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения в Северо-Западном федеральном округе выявлено в Мурманской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 ноября в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

СЗФО, количество случаев на 100 тыс. населения, на 23.11.2020 ИЦК

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В среднем в СЗФО данный показатель равен 1758,1 заразившихся на 100 тыс. населения, по России в целом — 1440,0 человека.

Мурманская область занимает первую строчку в СЗФО по этому критерию и пятое место по России — в Заполярье на сегодня выявлено 3369,6 инфицированных на 100 тыс. населения за время пандемии.

Выше среднего по России, как и на прошлой неделе, уровень распространения коронавирусной инфекции остаётся в Архангельской области (2569,0), Республике Коми (2287,0), Республике Карелия (1994,6), Санкт-Петербурге (1897,1), Псковской области (1726,0), Новгородской области (1710,6).

«Остальные регионы округа демонстрируют заболеваемость на 100 тысяч населения ниже общероссийской: Ненецкий АО (1439,7), Калининградская область (1024,8), Вологодская область (870,8), Ленинградская область (859,6)», — отметили в ИЦК.

Для сравнения: на первом месте по России по числу заразившихся на 100 тыс. населения сейчас находится Республика Алтай (4809,3), на втором — Ямало-Ненецкий автономный округ (4646,6), на третьем — Республика Калмыкия (3991,9), на четвертом — Магаданская область (3711,9).

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