Новосибирск, , 13:19 — REGNUM В Новосибирской области в ближайшие дни придут морозы до — 22 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Часовня во имя Святителя и Чудотворца Николая на Красном проспекте в Новосибирске Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Так, сегодня, 23 ноября, в Новосибирске во второй половине дня температура воздуха ожидается в районе −5… −7 °C, на дорогах гололедица.

Во вторник, 24 ноября, в Новосибирской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, туманы, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью −15… −20 °C, днём: −6… −11 °C.

В среду, 25 ноября, по региону ожидается без осадков, Ночью −16… −21 °C, местами −9… −14°C, днём: −7… −12 °C.

В четверг, 26 ноября, температура ночью: −17… −22 °C, местами −10… −15 °C, днём: −7… −12 °C.