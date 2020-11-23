Пермь, , 14:01 — REGNUM На территории Пермского края на заливах Камского водохранилища отмечено редкое явление — зеркальный лёд. Об этом на своей странице в соцсети сообщил доцент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов.

«Явление это само по себе для нас редкое. Анализ архивов погоды позволяет предположить, что последний раз (до 2019 года) такое было в 2007 году, а до того — в 1999 году. Но не факт, что лед тогда достигал необходимой прочности. А чтобы это все наблюдать в выходной день при солнечной погоде и два года подряд — еще более удивительное стечение обстоятельств», — сказал он.

По словам синоптика, на водохранилище чистый, прозрачный лед, сквозь который хорошо видно дно и плавающую рыбу. Согласно метеопрогнозу, 24−25 ноября ожидаются снегопады, и такого чуда, возможно, не будет лет 20, если не больше.