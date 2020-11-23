Москва, , 13:16 — REGNUM S-белок коронавируса, ответственный за процесс внедрения в человеческую клетку, слишком большой и «консервативный», чтобы мутации могли привести к его радикальному изменению за короткий промежуток времени. Об этом 23 ноября заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков на телеканале «Россия 24».

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«Всё-таки вакцины содержат достаточно продолжительную, протяжённую часть того же самого S-белка — это достаточно большой белок, и, в общем-то, даже мутация в одном месте не приведёт к тому, что, в общем-то вакцина будет неэффективна», — заявил Волчков.

«Нужно, действительно, чтобы вирус накопил достаточно большое количество мутаций на этом (элементе), чтобы иммунитет, который вызывает вакцина, стала неэффективной. На это потребуется, по нашим прогнозам, минимум два-три года», — указал он.

Аденовирус вакцины содержит «шипы» коронавируса, которые отвечают за функцию проникновение в клетки. При этом у разных штаммов коронавируса эти «шипы» несколько отличаются из-за произошедших мутаций.

«Если мы говорим про вакцину от НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи говорим, то, действительно, вставили тот самый «шип», который мы получили в начале года. Практически, действительно, в этот год мутации проявились и в шипе тоже, но они на самом деле не настолько значительные, чтобы делать вакцину неэффективной», — указал Волчков.