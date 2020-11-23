Бишкек, , 13:15 — REGNUM Министерство финансов утверждает, что в бюджете Киргизии нет денег на аренду жилья для выпускников детских домов. Об этом сообщила завотделом министерства труда и соцразвития Назгуль Чолумова, передает «24.kg».

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

По словам чиновницы, прежние власти республики планировали, начиная с 2021 года, ежегодно обеспечивать съемным жильем 100 — 120 сирот на три года после их выпуска из детдома.

Также она отметила, что на эти цели требуется лишь около 10 млн — 12 млн сомов (8,9 млн — 10,7 млн рублей) в год.