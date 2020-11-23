Москва, , 13:07 — REGNUM Штаммов коронавируса нового типа в мире существует гораздо больше, чем обычно предполагается на основе наблюдений. Об этом 23 ноября заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков на телеканале «Россия 24».

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«Мы просто выявляем те пути миграции, когда где-то был изначально один штамм, и, собственно говоря, один из них… условно, старший брат остался в Китае, средний брат полетел, условно, в Европу, а третий — на Ближний Восток.

«Там соответственно у них образавалась собственная жизнь в силу того, что границы перекрыли и последующие мутации стали происходить локально», — продолжил он.

Вирус постоянно мутирует, и на самом деле его штаммов гораздо больше, чем предполагают обычно сейчас.

«Число закрепившихся мутаций существенно больше чем три. Некоторые выявляют двадцать с чем-то, многие выявляют за тридцать», — отметил он.