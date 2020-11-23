Новосибирск, , 13:05 — REGNUM В Новосибирске зоозащитники вывезли из квартиры пожилой женщины 70 котов и кошек. Об этом сообщается на странице приюта «Кошкино лукошко» в социальной сети «ВКонтакте».Волонтёры уточнили, что несколько лет назад женщина подобрала на улице кошку и кота, и за пару лет на свет появились десятки котят. За животными пожилая женщина практически не следила, как и за чистотой в квартире. За шкафами были обнаружены трупы животных. Как только их приведут в порядок и стерилизуют, для них начнут подыскивать дома.