Кызыл, , 13:05 — REGNUM Приближающийся Новый год будет отмечаться на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. В связи с этим глава Тувы Шолбан Кара-оол на совещании в правительства призвал жителей воздержаться от проведения массовых мероприятий.

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По его словам, особо это касается празднований в корпоративном кругу.

«Всё-таки, Новый год — это семейный праздник, помогающий укрепить семейные ценности», — отметил он.

Между тем, столица республики начала готовиться к празднику. Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября была перекрыта для движения транспорта улица Тувинских добровольцев в Кызыле, на которой установят главную городскую ёлку.

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