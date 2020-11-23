Рязань, 23 ноября 2020, 13:10 — REGNUM Ректор Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, профессор, доктор технических наук Николай Бышов скончался в Рязани. Телеграмму с соболезнованиями в адрес коллектива РГАТУ и родных и близких направил губернатор Николай Любимов, сообщили 23 ноября в пресс-службе правительства региона.
Заслуженный работник высшей школы РФ, почётный работник высшего профессионального образования РФ, почётный работник агропромышленного комплекса России скончался на 58 году жизни. Николай Бышов также был членом регионального политсовета «Единой России», координатором партийного проекта «Российское село».
Николай Бышов возглавлял РГАТУ с 2010 года, и сам закончил этот вуз в 1985 году.