Рязань, , 13:10 — REGNUM Ректор Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, профессор, доктор технических наук Николай Бышов скончался в Рязани. Телеграмму с соболезнованиями в адрес коллектива РГАТУ и родных и близких направил губернатор Николай Любимов, сообщили 23 ноября в пресс-службе правительства региона.

Заслуженный работник высшей школы РФ, почётный работник высшего профессионального образования РФ, почётный работник агропромышленного комплекса России скончался на 58 году жизни. Николай Бышов также был членом регионального политсовета «Единой России», координатором партийного проекта «Российское село».

«Он внёс значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона и всей страны. Большого уважения заслуживают его научные труды в области механизации сельского хозяйства, направленные на повышение эффективности работы этой отрасли. Разработки Николя Бышова широко применяются сейчас на предприятиях АПК Рязанской области и других субъектов РФ», — отмечается в тексте соболезнования.

Николай Бышов возглавлял РГАТУ с 2010 года, и сам закончил этот вуз в 1985 году.