Москва, , 13:04 — REGNUM Вакцины от коронавируса необходимо будет периодически обновлять, особенно если коронавирус пример сезонный характер по аналогии с гриппом. Об этом 23 ноября заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков на телеканале «Россия 24».

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«У нас программное обеспечение обновляют каждые полгода, каждый год. Так и здесь, в общем, вакцина должна, конечно, обновляться системно в зависимости от скорости приобретённых мутаций вирусом», — заявил Волчков.

«Но ещё раз хочу заверить, что текущие версии вакцин, не только НИЦ Гамалеи, но и вообще большинство вакцин, которые разрабатываются, хватит на два-три года уж точно», — указал он.