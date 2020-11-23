Абакан, , 13:03 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 176 человек, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в республиканском правительстве.

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Всего с начала пандемии в Хакасии зарегистрировано 10 794 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 7217 человек, в том числе 147 — за последние сутки.

На сегодняшний день в регионе получают лечение 2286 человек, в том числе 14 пациентов — на ИВЛ.

Напомним, за сутки 22 ноября в Хакасии было выявлено также 176 случаев заражения коронавирусом.

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