Джакарта, , 13:03 — REGNUM Правительство Индонезии подтвердило 4442 новых случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 23 ноября 2020 года в Индонезии выявлено 502 110 носителей коронавируса.

По данным целевой группы по борьбе с COVID-19 за последние 24 часа скончались 118 пациентов с коронавирусом, в результате чего число пациентов достигло свыше 16 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор столицы Индонезии Джакарты Анис Басведан принял решение продлить до 6 декабря 2020 года период масштабных социальных ограничений для борьбы с распространением коронавируса.

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