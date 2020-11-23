Москва, , 13:14 — REGNUM У одного из наиболее крупных поставщиков наркотиков в России изъято свыше одной тонны данных синтетических веществ. Об этом 23 ноября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Из незаконного оборота изъято свыше тонны наркотических средств синтетического происхождения, а также прекурсоры и химические вещества общей массой около десяти тонн и лабораторное оборудование», — заявила она.

Уточняется, что синтетические наркотики производились на территории Москвы, Московской и Ивановской области, а затем оптом продавались в другие регионы России.

Также указывается, что данную деятельность вела международная преступная группа, в составе которой наркотические вещества производились в трех подпольных лабораториях украинскими гражданами, а заказчиками, курьерами и фасовщиками были граждане России и Молдавии.

Кроме того, отмечается, что возбуждено уголовное дело в отношении четырех предполагаемых руководителей и 14 участников данной преступной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ульяновске за наркопреступления осуждены члены преступной группы, в составе которой были жители трёх регионов — Чувашии, Ульяновской и Самарской областей.