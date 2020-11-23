Тула, , 13:00 — REGNUM 17-летний житель Тулы с подтверждённым заражением коронавирусом скончался в городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Ваныкина 23 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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»Подросток сразу поступил в отделение реанимации с двусторонней пневмонией, до этого за врачебной помощью не обращался. Позднее обращение за медицинской помощью стало причиной тяжелого состояния пациента на момент поступления в стационар. В больнице у мальчика была подтверждена коронавирусная инфекция», — уточнили в оперативном штабе.

За жизнь пациента медики боролись в течение семи дней, были предприняты все усилия для спасения пациента, однако подросток скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Тульской области на 23 ноября подтверждено 15 474 случая заражения коронавирусом, выздоровели 13 460 человек, скончались 466 пациентов.

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