Пермь, 23 ноября 2020, 12:58 — REGNUM В Перми суд запретил спортивному клубу использовать музыкальное сопровождение во время тренировок, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.
Причиной для вынесения административного наказания послужили многочисленные жалобы жильцов многоквартирного дома, расположенного по адресу ул. 1-я Краснофлотская, 3. Пермяков раздражала громкая музыка, доносившаяся из помещений спортивного клуба. Отстаивая интересы граждан, Роспотребнадзор обратился в суд.
Компания признана виновной в совершении административного правонарушения по статье 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений». Согласно судебному постановлению, юрлицо не может использовать музыкальное оборудование в течение 30 суток. Приставы подчеркнули, что будут осуществлять регулярно проверки исполнения решения суда.