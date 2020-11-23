Архангельск, , 12:57 — REGNUM Около 10 тысяч жителей Архангельской области ежемесячно подают документы на перерасчет услуги по вывозу мусора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО — компании «ЭкоИнтегратор».

Контейнер с мусором Анна Рыжкова © ИА REGNUM

"Если человек более 5 календарных дней отсутствует в жилом помещении, он может получить перерасчет платы за услугу по обращению с ТКО — платить за вывоз ТКО за время отсутствия в квартире не нужно», — напомнили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Архангельской области накопили 20 млн рулей долгов за вывоз мусора. Оператор добивается погашения долгов через суд.