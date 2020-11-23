Стокгольм, , 13:00 — REGNUM Стратегия Швеции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции не предполагает жестких рестриктивных мер, вследствие чего различные предписания властей можно трактовать по-разному. Смысл некоторых из них противоречит друг другу, что создает почву для конфликтов между гражданами на бытовом уровне. Об этом в своем интервью Sveriges Radio рассказал исследователь из Гётеборского университета Урла Вигсё.

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Он считает, что стратегия Швеции открывает путь для множества интерпретаций и для конфликтов на бытовом уровне. И несмотря на постоянные призывы политиков и властей следовать рекомендациям, многие факты свидетельствуют о том, что не все граждане это делают.

«Люди злятся и разочаровываются из-за того, что окружающие не соблюдают социальную дистанцию. В сплоченности общества будут появляться трещины, что и это следовало предвидеть. Очень сложно объединить все советы и рекомендации властей воедино», — считает Вигсё.

Так, например, в Швеции до сих открытыми остаются непродовольственные магазины, в то время как граждан призывают покупать только продукты питания и медикаменты. Соблюдение социальной дистанции считается важной мерой инфекционного контроля, при этом в ресторанах и барах за одним столиком разрешается сидеть в компании до восьми человек.

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