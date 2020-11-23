Аддис-Абеба, , 13:04 — REGNUM В правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) правительство Эфиопии призвали защитить гражданское население, проживающее в столице Тыграя, Мэкэле, во время планируемого федеральными войсками наступления. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на доклад Human Rights Watch (HRW). По информации репортеров, федеральные войска продолжают продвигаться к городу.

Премьер-министр Абий Ахмед в воскресенье, 22 ноября, выдвинул войскам штата Тыграй ультиматум, по которому через 72 часа на город начнется наступление, если войска «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) не сложат оружие. Однако НФОТ поклялись продолжать сопротивление.

Исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот написал на своей странице в Twitter, что военнослужащие федеральной армии Эфиопии «обязаны уберечь даже тех, кто остается в Мэкэле, а не просто угрожать, что «пощады не будет».

Ранее 500 тыс. жителей Мэкэле предупредили, что армия «окружит» город и атакует его артиллерийским огнем.

По сообщениям местных СМИ, в результате конфликта за последние недели погибли сотни человек, а тысячи других были вынуждены покинуть свои дома. Эксперты ООН предупредили, что боевые действия в Тыграе могут спровоцировать гуманитарный кризис в регионе Африканского Рога. В настоящее время Сомали сталкивается с беспрецедентным потоком беженцев из Эфиопии.

Читайте ранее в этом сюжете: Свыше 36 тыс. беженцев из Эфиопии пересекли границу Судана