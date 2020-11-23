Грачёвский район, , 12:41 — REGNUM В Грачёвском районе Оренбургской области директора детского сада подозревают в превышении должностных полномочий. Возбуждено два уголовных дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

В следственных органах отметили, что фигурантка уголовного дела является еще и депутатом района.

По версии следствия, руководитель дошкольного образовательного незаконно требовала от подчиненных передачи ей части денежных средств из полученной заработной платы в связи с исполнением трудовых обязанностей по совместительству.