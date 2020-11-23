Москва, , 13:10 — REGNUM Вопрос о проведении или не проведении новогодних утренников в школах и детских садах, который связан с пандемией коронавируса, находится в компетенции властей российских регионов. Об этом 23 ноября сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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«Все зависит от эпидемиологической ситуации, и решение принимается на уровне оперативных штабов регионов», — сказал он.

При этом глава российского Минпросвещения добавил, что ситуация в российских школах с распространением коронавирусной инфекцией является контролируемой, массовых вспышек нового заболевания не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в настоящее время вопрос об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за пандемии коронавируса не обсуждается.