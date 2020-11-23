Ташкент, , 12:39 — REGNUM Вестибюли Ташкентского метрополитена, закрытые ранее на ремонт, планируется открыть до 10 декабря 2020 года, сообщили в пресс-службе УП «Тошкент метрополитени».

24 сентября было закрыто 17 вестибюлей на станциях Ташкентского метрополитена. По состоянию на 23 ноября открыты восемь вестибюлей. До 10 декабря планируется открыть еще семь объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в Ташкентском метрополитене построят новую линию метро. Ветка пройдет от центра Мирзо-Улугбекского района до Ташкентского тракторного завода.

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