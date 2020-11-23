Барнаул, , 12:37 — REGNUM Среди студентов высших учебных заведений в Алтайском крае зреет недовольство качеством обучения. Как сообщает программа «Вести Алтай», молодые люди считают несправедливым, что при переходе на дистанционное обучение размер оплаты за него остался прежним.

Дистанционное обучение Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

По признанию студентов Алтайского госуниверситета (АлтГУ), они уже начали забывать своих преподавателей в лицо: ни один из них не вышёл на прямую видеосвязь во время «дистанта». Осваивать программу приходится практически самостоятельно, но при этом платить за обучение как раньше — 100 тысяч рублей в год.

«Ничего не получается, а потом у нас хвосты, о которых мы узнаем поздно, когда нам выдают зачетки, у нас миллион долгов. А про оплату — они с нас требуют, чтобы она была постоянно», — пояснила студентка Алтайского промышленно-экономического колледжа.

Тем временем совет ректоров Алтайского края и Республики Алтай решили ничего не пересчитывать. И это несмотря на то, что в российский парламент уже внесен законопроект, который, возможно, заставит вузы пересчитывать плату студентам-очникам, переведенным на дистант.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на дистанционное обучение студенты АлтГУ перешли в октябре.

Читайте также: Студенты Алтайского госуниверситета переходят на «дистанционку»

В последнюю неделю на Алтае растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1033 (+294 за выходные дни). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 21 142 человека (+682 за выходные дни).

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае коронавирус все чаще выявляют у детей