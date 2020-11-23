Владикавказ, , 12:36 — REGNUM В Северной Осетии попала под статью о растрате и присвоении с использованием служебного положения денежных средств в особо крупном размере бухгалтер одной из средних образовательных школ. Женщину подозревают в хищении 2 млн рублей, сообщили 23 ноября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Факт растраты установлен в ходе проверки прокуратуры Правобережного района и отдела финансового контроля финансового управления районной администрации. Сотрудники надзорных органов выявили, что в период с 2019 по настоящее время главный бухгалтер незаконно начислили себе на банковскую карту, а также на корпоративную банковскую карту денежные средства и, обналичив, потратила их на собственные нужды.

При этом проверяющие обнаружили, что ранее злоумышленница уже попадала в поле зрения правоохранителей — в отношении нее возбуждено уголовное дело о растрате в период, когда она временного исполняла обязанности главного бухгалтера в дошкольном образовательном учреждении.