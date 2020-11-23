Москва, , 12:36 — REGNUM Каждый пятый житель России (20%) предлагает заменить иностранное слово «локдаун» синонимом «изоляция», приоводит результаты исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Использовать слово «карантин» вместо «локдауна» призывают 15% опрошенных, нецензурное слово — 10%. Хотят заменять «локдаун» на «ограничение» 7% граждан, на самоизоляцию — 5%, на «блокировку» — 4%, на «запрет» и «домашний арест» — по 2%.

Считают, что в русском языке нет подходящих аналогов для «локдауна», 3% граждан. Среди других предложений: «блокада», «катастрофа», «падение», «простой», «ступор», «тюрьма» (18%).

Опрос проведен 18 ноября 2020 года. Опрошены: 1600 граждан РФ старше 18 лет в 361 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, Британский словарь назвал «локдаун» словом года. Глава ДЛППР Владимир Жириновский раскритиковал использование этого иностранного слова.

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