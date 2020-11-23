Москва, , 12:31 — REGNUM В ближайшее время встречи президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина не планируется. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя на территории ГКБ № 15 им. О.М. Филатова Mos.ru. Максим Мишин

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«Нет. Пока в ближайшее время не планируется [встреча Путина с Собяниным]», — сказал Песков.

Несмотря на это, он напомнил, что Собянин является главой одного из подразделений штаба по противодействию коронавирусу и работает с регионами, в связи с чем находится на связи с главой государства на регулярной основе.

Песков подчеркнул, что если между Путиным и Собяниным нет встреч, это не значит, что они не общаются: «Идёт постоянное общение, ежедневное».