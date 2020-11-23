Сеул, , 12:35 — REGNUM На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили 22 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у военнослужащих и членов их семьи, прибывших в Южную Корею с 5 по 20 ноября. В настоящее время граждане США изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.

Общее число случаев заражения, подтверждённых на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 368.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 271 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 31 004.

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