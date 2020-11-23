Москва, , 12:28 — REGNUM Если коронавирус по аналогии с гриппом станет полноценной сезонной инфекцией, соответствующие вакцины нужно будет периодически обновлять. Об этом 23 ноября заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков на телеканале «Россия 24».

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Вакцина от НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и, в общем-то, все остальные вакцины ещё будут достаточно долго эффективны, несмотря на то, что вирус мутирует», — заявил Волчков.

«Другое дело, что можно применять более сложные вакцины, делать вакцины в том числе… сами аденовирусы позволяют интегрировать гораздо большее количество белков. И, безусловно, любую вакцину, если вирус становится сезонным, его необходимо обновлять», — указал он.