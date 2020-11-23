Москва, 23 ноября 2020, 12:27 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравит президента США тогда, когда официально будет объявлен итог выборов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«Должен быть объявлен избранный президент, сам действующий президент должен признать итоги выборов и должны завершиться все судебные иски», — сказал Песков.
По его словам, лишь после данных условий итоги выборов будут подведены.
Песков назвал очевидным тот факт, что «пока этого не произошло».