Москва, , 12:25 — REGNUM Мутации коронавируса не несут серьёзных последствий для эффективности разрабатываемых в России вакцин. Об этом 23 ноября заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков на телеканале «Россия 24».

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"Если и содержатся какие-то мутации, они, в общем-то, не несут каких-то драматических изменений», — заявил Волчков.

«Дело в том, что сам «шип» — это, в общем, тот самый элемент, который специфично распознаёт поверхностный рецептор на клетке человека. Он достаточно, особенно в месте распознавания, консервативен. Собственно, ради того, чтобы и распознавать человеческий рецептор», — указал он.