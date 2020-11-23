Москва, , 12:59 — REGNUM За уборку зданий и прилегающих территорий «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина» (МГЮА) готов заплатить свыше 194 млн рублей. Соответствующая информация размещена в государственной информационной системе в сфере закупок (ГИС), передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно технической документации, уборка должна будет производиться по 15 различным адресам в Москве и одному в Подмосковье. При этом срок оказания услуг составляет около двух с половиной лет — с 1 октября 2021 года по 30 июня 2023 года включительно. Начальная (максимальная) цена контракта указана в размере 194 092 569 рублей.

Отметим, что, согласно данным ГИС, в 2019 году МГЮА проводил аналогичную закупку. Тогда начальная (максимальная) цена контракта составляла 49 766 665 рублей. При этом услуги по уборке помещений и прилегающей территории заказывались на период с 1 января по 31 декабря 2020 года. Согласно техническому заданию работы должны были проводиться по 12 адресам в Москве.

По данным ТГ-канала «Арбитр», контракт на уборку территории вуза в 2020 году достался ООО «Нью Лэнд». Совладелец и директор данной организации был задержан в 2015 году за организацию преступной схемы при выполнении госконтрактов на уборку помещений, отмечается в сообщении.

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