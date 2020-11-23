Уфа, , 12:26 — REGNUM Порядок в муниципальных закупках в жилищно-коммунальной сфере Башкирии поручил навести глава республики Радий Хабиров. Это поручение он дал 23 ноября на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, в республике до сих пор идет ремонт дворов, хотя денежные средства были выделены вовремя. В связи с этим возникает мысль о сокращении финансирования тем главам муниципалитетов, в которых зимой ремонтируют дворы. При этом он понимает, что тогда пострадают местные жители, которые не виновны в этой ситуации.

В связи с этим Хабиров поручил включить в повестку совещания с главами муниципалитетов, которое состоится в декабре текущего года, вопрос улучшения работы в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Кроме этого глава республики сообщил, что постоянно вносит в работу термин «промышленный патриотизм», чтобы осуществлять закупки для государственных и муниципальных нужд той продукции, которая производится в Башкирии с конкурентной ценой и хорошим качеством.

Хабиров отметил, что несмотря на это, тротуарная плитка закупается в Подмосковье, а светильники — в Санкт-Петербурге. При этом подобная продукция производится и в Башкирии.

Хабиров привел слова одного предпринимателя о том, что продукция в Башкирии хоть, и качественнее и дешевле, но в маленьком кругу людей опасно и неудобно брать откаты. При этом когда закупка идет в другом субъекте РФ, то откаты брать намного проще.

В связи с этим он поручил чиновникам провести ревизию муниципальных закупок для нужд жилищно-коммунального хозяйства, выявить подозрительные финансовые схемы, а также начать антикоррупционные расследования и проверки.

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