Элиста, , 12:21 — REGNUM В Республике Калмыкия есть тенденция к стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19, о чём говорит, в том числе, загруженность коечного фонда. Об этом сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев 23 ноября.

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В частности, относительное снижение показывает динамика госпитализаций пациентов с коронавирусом. Так, если в октябре число пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, достигало 853 человек, то в настоящее время лечение в COVID-госпиталях получают 524 пациента.

По словам Санджиева, в Калмыкии свободными остаются 52% коек (при нормативе 20%).

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