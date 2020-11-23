Москва, , 12:18 — REGNUM Директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин раскрыл возможное имя будущего ребёнка продюсера.

Бари Алибасов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Так, если родится мальчик, то его могут назвать «Ковидом», а если девочка — «Пандемия». Пол ребенка пока не известен, сказал он «Пятому каналу».

Горжанкин уточнил, что помощница Алибасова Виктория Полторацкая находится на шестой неделе беременности.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд заявление о расторжении брака с продюсером Бари Алибасовым.

Супруга приняла окончательное решение о разводе с продюсером из-за его новой помощницы. Ранее откровенно вызывающие видео и фотографии с ней появились в Сети.

Читайте также: Суд принял решение по квартире Бари Алибасова