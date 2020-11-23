Ташкент, , 12:16 — REGNUM Исполняющий обязанности директора школы №43 в узбекистанском Андижане уволена после инцидента с раздетыми учениками на морозе, сообщили в управлении народного образования Андижанской области Узбекистана.

С занимаемой должности также освобождена заместитель директора по духовно-воспитательной работе. Отмечается, что дети вышли на улицу без верхней одежды, чтобы встретить агитационную группу: ученых, деятелей культуры и искусства.

В управлении уточнили, что дети находились на улице 2−3 минут. Учителей и руководство школ призвали с заботой относиться к здоровью детей.

Ранее в социальных сетях появились фото, на котором дети стоят на холоде без верхней одежды. На кадрах виден снег. Школьники выстроились в коридор, через который проходят участники агитационный группы. Все взрослые — в верхней одежде.