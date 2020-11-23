Лондон, , 12:19 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает то, что вакцина от коронавирусной инфекции британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которую компания производит совместно с университетом Оксфорда, показала 70-процентную эффективность, «фантастическим» результатом. Он заявил об этом 23 ноября на своей странице в соцсети Twitter.

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По мнению главы британского правительства, новость о том, что вакцина от SARS-CoV-2, создаваемая компанией AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом, показала такую эффективность, является замечательной.

«Впереди еще несколько проверок безопасности (препарата — ред.), но это фантастические результаты», — говорится в сообщении Джонсона.

Кроме того, он выразил благодарность всем ученым Оксфорда и компании AstraZeneca, а также всем участникам добровольных клинических испытаний данного препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по итогам испытаний средняя эффективность вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca составила 70%.