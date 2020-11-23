Тбилиси, , 12:13 — REGNUM Обвиняемого в захвате 19 заложников Левана Зурабашвили Тбилисский суд 23 ноября приговорил к заключению под стражей на время ведения следствия. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, адвокаты задержанного просили суд выпустить подозреваемого под залог в размере 1000 лари (около $300). Сторона обвинения настаивала на аресте.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября мужчина в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси захватил 19 заложников. Он потребовал, чтобы депутаты парламента приняли законы о запрете на азартные игры и ограничениях на процентные ставки на кредиты и на наценку на стоимость лекарств.

Правоохранители в тот день задержали Зарабашвили. Экспертизой установлено, что у он угрожал стартовым пистолетом и зажигалкой в форме гранаты. Задержанного обвили по статье о захвате заложников.

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