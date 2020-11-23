Махачкала, , 12:38 — REGNUM Десять пациентов с подтвержденным COVID-19 умерли в Дагестане за минувшие выходные: 21 ноября скончались шесть человек, 22 ноября — четыре. Общее число случаев летального исхода в республике, по данным на 10:40 23 ноября, достигло 892, сообщил федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие двое суток в Дагестане коронавирус выявили у 204 человек, а всего с начала пандемии в республике зарегистрировано более 18,2 тыс. случаев заражения. Выздоровели в регионе почти 16,4 тыс. человек с COVID-19 (+191 за выходные), или более 89,9% инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Дагестана Сергей Меликов своим указом продлил до 3 декабря режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной системы. В регионе действует масочный режим в общественных местах.