Элиста, , 12:08 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован 71 случай заражения коронавирусом, после COVID-19 выздоровели 24 пациента. Об этом ИА REGNUM проинформировали в управлении Роспотребнадзора 23 ноября. Днём ранее сообщалось о 69 новых носителях коронавируса и 52 выздоровевших пациентах.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

В настоящее время в лечение в COVID-стационарах получают 524 пациента, из них в тяжёлом состоянии находятся 19 человек.

С начала пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 11 тыс. 113 человек. После COVID-10 выздоровели 8 тыс. 613 пациентов. От осложнений, вызванных SARS-CoV-2, скончались 128 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии число случаев заражения коронавирусом превысило 11 тысяч