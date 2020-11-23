Благовещенск, , 12:04 — REGNUM В Амурской области объявлен конкурс среди волонтёров. Победители в 22 номинациях получат губернаторские премии по 20 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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На премии волонтёрам в бюджете области впервые предусмотрено финансирование в сумме 440 тыс. рублей.

В период пандемии коронавируса в регионе в качестве волонтёров трудились около 54 тыс. человек. Молодёжь доставляла продукты питания, выдавала пакеты единовременной помощи пожилым людям, помогала врачам.

«Этот труд должен быть вознагражден, поэтому премии за вклад в развитие добровольчества считаю своевременной мерой, которая позволит расширить ряды неравнодушных амурчан», — сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за прошедшую неделю выявили 1094 новых случая заражения коронавирусом (неделей ранее — 1165). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 10 133 человек.