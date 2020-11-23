Астрахань, , 12:04 — REGNUM В Астраханской области 23 ноября подтверждено 146 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Всего в регионе зарегистрировано 12 тыс. 802 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 884 человека.

Выздоровели 8927 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 234 человека скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,03.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусом

Читайте развитие сюжета: В Астраханской области скончались ещё три пациента с COVID-19