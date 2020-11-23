Москва, , 12:04 — REGNUM Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, в каком случае прирост числа новых случаев заражения коронавирусом в России затормозится.

Масочный режим Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Остановится прирост числа выявленных заболевших только тогда, когда будет более 60—70% количество переболевших от численности населения», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что карантинные меры нужны для уменьшения нагрузки на систему здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), посвященном усилиям различных стран — участниц объединения в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, Швеция была признала худшей страной с точки зрения действий властей по купированию последствий ухудшающейся эпидемиологической обстановки.

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