Мурманск, , 12:03 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил ликвидировать комиссию регионального минздрава поле того, как ее члены отказали ребенку с пересаженной почкой в предоставлении лекарств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Прошу рассмотреть целесообразность функционирования такой комиссии, которая персонально не отвечает за выздоровление пациента, а как некий коллегиальный орган способен заблокировать его терапию», — заявил глава региона.

Операцию мальчику из Мурманска провели в столице — свою почку ребенку отдала его мать. Московские врачи рекомендовали прием препаратов, которые обеспечат работу «взрослого» органа в теле ребенка, однако областной минздрав закупать лекарства не стал.

Глава мурманского минздрава Дмитрий Панычев на сегодняшнем совещании в правительстве заявил, что решение комиссии об отказе в предоставлении лекарств было неправильным и заверил, что мальчик получит все необходимые медикаменты в ближайшее время.