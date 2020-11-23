Старый Оскол, Белгородская область, , 12:04 — REGNUM Предупреждение Федеральной антимонопольной службы о недопустимости ограничения конкуренции на рынке водоснабжения и водоотведения восстановил суд в отношении администрации Старого Оскола Белгородской области. Чиновники подавали апелляцию, предоставив недостоверную информацию и ранее сорвав заключение концессионного соглашения, сообщили ИА REGNUM 23 ноября в пресс-службе ФАС.

Мэрия, объявив конкурс на заключение концессионного соглашения по муниципальным объектам водоснабжения и водоотведения и планировав заключить его с АО «Теплоэнерго», отменила своё постановление после того, как на торги были поданы заявки двух других потенциальных инвесторов. После возбуждения антиконкурентного дела и получения предупреждения от ФАС о необходимости рассмотреть предложение компании «Теплоэнерго», чиновники подали апелляцию в Арбитражный суд Москвы. Суд согласился с мэрией, обосновав свою позицию тем, что «Теплоэнерго» отозвала своё предложение о заключении концессионного соглашения.

«Однако, до возбуждения дела администрация города не сообщала о наличии такого отзыва, датированного августом 2019 года. По факту предоставления недостоверной информации должностное лицо администрации Старого Оскола привлечено к административной ответственности. Кроме того, в рамках рассмотрения дела действия муниципальной власти переквалифицированы в связи с выявлением признаков заключения запрещённого соглашения с АО «Теплоэнерго», — уточнили в ФАС.

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, поддержав позицию ФАС в части противозаконности действий администрации Старого Оскола, которые привели к срыву заключения концессионного соглашения и ограничили конкуренцию.

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