Стокгольм, , 12:02 — REGNUM Согласно данным последнего опроса Novus/SVT, 26% населения Швеции отказываются прививаться от COVID-19 из-за боязни побочных эффектов. В то же время сам генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Швеции Йохан Карлсон считает, что риск «серьёзных» побочных эффектов вакцины от COVID-19 действительно существует. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

«Нельзя исключать серьёзных побочных эффектов вакцины от коронавируса», — заявил Карлсон.

Тем не менее он подчеркнул, что сейчас есть все основания полагать, что вакцина от COVID-19 будет более безопасной, чем вакцина от свиного гриппа, которая привела к тому, что сотни шведов впоследствии пострадали от нарколепсии.

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Чтобы усилия по борьбе с коронавирусом достигли своих целей, по подсчетам Карлсона, необходимо вакцинировать не менее 60−70% населения Швеции. По его словам, каждый гражданин должен найти «разумный баланс» при принятии решения вводить себе вакцину или нет.