Лондон, , 12:03 — REGNUM По итогам испытаний средняя эффективность вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca составила 70%. Об этом 23 ноября сообщается на сайте компании.

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«Комбинированный анализ двух дозировок (с концентрацией 11,636) привел к средней эффективности в 70% случаев», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе клинических испытаний данного препарата на 20 тыс. добровольцах из Бразилии и Великобритании было зафиксировано, что при двух режимах введения данного препарата уровень эффективности вакцины показал от 62% до 90%.

Также указывается, что при использовании данной вакцины защита от коронавируса возникает через 14 суток или более после получения двух доз, препарат хорошо переносится испытуемыми при обоих режимах введения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент уругвайской компании Casmu Рауль Родригес заявил, что медицинский центр в Уругвае достиг договоренности с Россией о приобретении 1,5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».