Москва, , 12:05 — REGNUM Более 72,9 млн тестов на выявление коронавируса нового типа проведено в России с начала пандемии. Об этом сообщает 23 ноября пресс-служба Роспотребнадзора.

Лаборатория Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«В Российской Федерации проведено более 72,9 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Так, за минувшие сутки медики провели 520 тыс. исследований. При этом 481 674 человека находятся под наблюдением врачей, так как у них подозревают коронавирусную инфекцию.

В настоящий момент, уточнили в ведомстве, в России подтверждено более 2 млн 114 тыс. случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах. За весь период эпидемии выздоровели 1 611 445 человек. За сутки новых случаев заражения выявлено 25 173.